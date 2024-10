Adli e la personalità dei grandi a Firenze. Adesso sfida un ex viola

Genoa-Fiorentina è anche la sfida tra i due cervelli delle squadre. Da una parte il passato della Fiorentina, dall'aktra il presente. Milan Badelj da ormai 5 anni è uno dei leader del Genoa, mentre Adli è arrivato dopo essere stato messo ai margini dal Milan. Ci ha messo poco l'algerino ha prendersi la regia del centrocampo, la sua qualità nel gestire la pressione. Come facevano alcuni grandi centrocampisti, come Pizarro e Torreira. Adli non ne abusa, ma dimostra di poter gestire i ritmi. Badelj non è un giocatore qualunque a Firenze. Il croato raccolse la fascia dopo la morte di Astori, ed è rimasto legato al tifo viola. Tornerà titolare con le sue geometrie nel centrocampo di Gilardino. Fonte La Nazione