Adieu Ribery? Ladri nella sua casa e ora il futuro è in bilico. Altri calciatori: i precedenti

Il re, anzi Le Roi, è nudo, scrive stamattina La Gazzetta dello Sport. Al rientro dalla trasferta di Parma Franck Ribery ha trovato la propria villa svaligiata dai ladri. Più che il rolex, i gioielli o le borse della moglie, è la privacy violata ad aver scioccato FR7 (LEGGI le sue parole). I ladri si sono introdotti nella casa del campione, pare, riuscendo a manomettere il sistema di videosorveglianza mentre l’allarme diretto con le forze dell’ordine non era collegato. Molti pensano semplicemente ad uno sfogo dovuto allo shock del momento, però le parole sono pesanti. In discussione c’è il futuro abitativo nella splendida zona di Bagno a Ripoli, dove vive. Ma, stando alle sue frasi, a rischio potrebbe teoricamente esserci anche l’avventura in Italia. In serata sui social la moglie Wahiba, pur molto scossa, ha provato a smorzare i toni: LEGGI.

Ribery a Parma aveva subito un duro colpo alla caviglia destra. Ma il morale negli spogliatoi era molto buono. La squadra era tornata alla vittoria e il problema è subito parso meno grave del temuto (oggi ulteriori esami), anche se resta in dubbio per la sfida di domani con il Cagliari. A essere ferito invece è stato l’animo della famiglia Ribery. Il pianeta viola ha subito capito come l’episodio abbia minato la tranquillità del proprio campione. Rocco Commisso ha chiamato Franck sincerandosi delle sue condizioni, poi si è rivolto a lui anche in via pubblica, attraverso un comunicato: LEGGI. Segue la lista dei calciatori più popolari derubati negli ultimi anni. Una vera escalation di furti nelle ville ma anche nel traffico cittadino, come accaduto alla madre del romanista Zaniolo, Francesca, rapinata di orologio e borsa in auto. Vittime recenti di queste incursioni (li vediamo da sinistra) il principino della Juve Marchisio, il milanista Castillejo e il napoletano Allan.