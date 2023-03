Adesso tocca a Barak: Italiano studia la mossa tattica per la svolta

La Nazione si sofferma sulla partita di Antonin Barak al Bentegodi. Il ceco, tornato da ex nel suo stadio, ha messo in campo un'ottima prestazione trovando anche il gol. Adesso Italiano può provare la scelta tattica ideale per affrontare il Milan, ma non solo. Il duo Barak-Bonaventura può diventare fondamentale per il centrocampo viola e per i suoi gol. Dopotutto, l'ex Verona l'anno scorso ha messo a segno 11 gol. La Fiorentina adesso, può usare questa possibilità per dare una svolta ai sui numeri offensivi.