Adesso tocca al Napoli: Amrabat c’è, sacrificio Bonaventura. Panchina per Barak

Le ultime in casa Fiorentina in vista del Napoli

La Fiorentina non si ferma e domenica sera sfiderà il Napoli di Spalletti. Italiano dovrà gestire al meglio le forze, soprattutto in vista del turno infrasettimanale. In porta torna Gollini, Dodô possibile dal primo minuto, con Milenkovic, Igor e Biraghi. Amrabat non si tocca, Spazio a Bonaventura, a cui gli si chiederà un sacrificio in più e a Duncan. Tornano Nico e Sottil, ballottaggio tra Jovic e Cabral. Barak andrà in panchina. Lo riporta La Nazione.