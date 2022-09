Adesso parlerà solo il campo: vincere è la miglior cura possibile

Il Corriere Fiorentino si sofferma sull'imminente match tra Fiorentina e Juventus. Una partita che ha un valore particolare per la squadra di Italiano, reduce da molte critiche dopo la sconfitta di Udine. Turnover, non turnover. Stanchezza e lucidità. Questa squadra ha bisogno di trovare il suo equilibrio e per farlo, devono salire in cattedra quei giocatori che hanno qualcosa in più. I vari Sottil, Dodô, Jovic. Tutti devono dare una buona risposta in campo e giocarsi le loro possibilità. Chiuso il mercato, adesso la parola spetta al campo e vincere è l'unico rimedio possibile ad ogni problema.