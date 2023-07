Adesso Nzola, poi Cabral al Milan e l’arrivo di Beltran: ecco l’attacco viola

Poi, ecco che entrerebbe nel vivo la cessione di Cabral. Il Milan sembra essere davvero interessato al brasiliano, anche se non sembra essere qualcosa di immediato. La Fiorentina chiede 20 milioni per la sua cessione.

Il Corriere Fiorentino fa il punto sui movimenti in attacco della Fiorentina. Tutto parte da Nzola, il colpo che arriverà a prescindere dal resto. Lo Spezia chiede 18 milioni di euro, ma la Viola spera di trattare su una base di 10 milioni che con i bonus potrebbe arrivare a 13-14 milioni. Questa la prima trattativa. Poi, ecco che entrerebbe nel vivo la cessione di Cabral. Il Milan sembra essere davvero interessato al brasiliano, anche se non sembra essere qualcosa di immediato. La Fiorentina chiede 20 milioni per la sua cessione. Dopodiché, ecco l'affondo per Beltran. Il suo agente lo sta offrendo un po' a tutti, anche ai rossoneri. E la Viola potrebbe puntarci come giocatore con un ottimo prospetto.