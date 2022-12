Adesso non si scherza più: Rapid e Borussia per testare il livello Viola

La Nazione si sofferma sul triangolare in cui oggi vedrà impegnata la Fiorentina. A Bucarest, la squadra di Italiano sfiderà il Borussia prima e il Rapid poi, in due gare da 60 min. Un test importante per i ragazzi viola che dovranno dimostrato il loro valore, sia i titolari che i numerosi giovani aggregati. Saranno due tempi da 30 min per gara, una bella sgambata. Vedremo a che punto è la stagione della Fiorentina.