Adesso non ci sono più dubbi: Nzola fatica e Beltran si prende l’attacco

Adesso le occasioni per stare in campo contemporaneamente lieviteranno perché l’ex River è ormai la prima scelta di Vincenzo Italiano. L’allenatore lo ha stuzzicato per avere una reazione che è stata immediata. E se Nzola ancora fatica, nonostante conosca già bene il nostro campionato, Beltran ha capito i meccanismi e ha iniziato ad ingranare. Il numero 9 e il numero 10 sono la nuova e la vecchia certezza dei viola. Il primo dall’inizio della stagione ha realizzato 3 gol, il secondo è già a quota 9 considerando tutte le competizioni. La complicità fra loro, oltre alla tecnica, farà il resto: quando Beltran è stato sostituito con la Salernitana si è accomodato in panchina proprio accanto a Gonzalez che lo ha indicato a favore di telecamera con il pollice alzato, per concedergli ancor più risalto. In Argentina la prima rete in Serie A del centravanti ha fatto clamore e a Firenze la qualità dei due calciatori fa sognare i tifosi che sono autorizzati a sognare in grande, grazie a questa combinata vincente. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.