Adesso la Fiorentina si ributta nelle coppe: Europa occasione ghiotta

Mentalmente per la Fiorentina non è mai stato un problema rituffarsi sulle coppe arrivando dal campionato. Semmai nel percorso contrario qualche difficoltà in più c’è stata, ma questa squadra sembra tagliata per le gare infrasettimanali. Chissà, questione forse di stimoli o forse di caratteristiche. Sta di fatto che i viola sono già proiettati alla trasferta in Repubblica Ceca di giovedì sera (18.45). Contro il Viktoria Plzen si giocheranno una fetta importante di approdo alle semifinali, lì dove Biraghi e compagni affronterebbero la vincente dello scontro tra Paok Salonicco e Club Brugge. Un passo alla volta, anche perché alla Doosan Arena di Plzen non sarà una passeggiata. La squadra di mister Koubek è reduce da un pareggio e una sconfitta in campionato, dove l’attuale terzo posto è destinato a restare tale fino alla fine. Nessuna prospettiva di agganciare Slavia e Sparta Praga, così come da dietro non fanno paura le inseguitrici. Per questo le energie saranno dirottate sulla coppa. La squadra di Italiano - che già oggi sarà in campo per preparare la partita di Conference League - non sarà di certo sola. I tifosi viola hanno già esaurito i 630 biglietti a loro disposizione. Pochi, perché le richieste per la trasferta erano oltre mille. I sostenitori gigliati si metteranno in marcia e atterreranno a Praga, proprio lì dove lo scorso giugno arrivò la sconfitta in finale contro il West Ham. Stavolta si sposteranno con treno o autobus verso Plzen, distante poco più di novanta chilometri. Trasferta non scomoda e particolarmente ambita, anche se riservata a non tantissimi tifosi visto il numero non elevato di biglietti messi in vendita dal club di casa. Lo riporta La Nazione.