Adesso il Franchi ci crede: portare un trofeo a Firenze, ma non solo

Il finale è un tributo di cori della Fiesole, che omaggia la squadra e la carica per un finale di stagione pieno di impegni e sogni. si lancia con la voce in un sogno Champions.

Repubblica si sofferma anche sul pubblico del Franchi. Il tifo viola, come sempre, si dimostra il dodicesimo uomo in campo. Il finale è un tributo di cori della Fiesole, che omaggia la squadra e la carica per un finale di stagione pieno di impegni e sogni. si lancia con la voce in un sogno Champions. Quello più realistico invece è la Conference, oltre alla finale di Coppa: “ Squadra, curva e città ora inizia la parte più dura” è lo striscione firmato dal gruppo “ Quelli di Sempre” che accompagna l’uscita dal campo della squadra, mentre si risente “ Firenze Santa Maria Novella di Pupo” come colonna sonora.