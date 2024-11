Adesso Como e Inter. Vincere per restare in alto, molto in alto

La Fiorentina del 1959-60, con Carniglia in panchina, segnò 20 gol in otto vittorie consecutive, fermata solo dal Vicenza. Oggi, la Fiorentina di Palladino tiene un ritmo simile, con una media di tre gol a partita nelle ultime sei vittorie. Riuscirà questa Fiorentina a raggiungere quella Fiorentina? E’ una domandona. Alla ripresa del campionato i viola andranno a Como e nella gara successiva giocheranno al Franchi contro l’Inter. Fare altri sei punti in queste due gare significherebbe restare in alto, molto, molto in alto. Lo riporta il Corriere dello Sport.