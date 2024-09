Adesso Colpani accanto a Kean. Ma con Gudmundsson sarà 3-5-2

La Fiorentina, dopo il deludente 2-2 contro il Monza e una serie di tre pareggi consecutivi in campionato, torna in campo oggi contro l'Atalanta, in una sfida carica di emozioni e significati, come il confronto tra Palladino e il suo mentore Gasperini e il ritorno di Gosens, ex atalantino. Rispetto alla partita col Monza, la Fiorentina si presenta con una squadra completa, rafforzata negli ultimi giorni di mercato, e Palladino è chiamato a dare un'identità chiara al gruppo e migliorare la classifica.