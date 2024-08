Adesso c’è solo il Friburgo, poi il Parma: Palladino non può sbagliare

Ultimo test in Germania per la Fiorentina di Palladino, poi arriva il Parma in campionato

L'ultimo test sarà sabato contro il Friburgo, una squadra di Bundesliga che ha chiuso al decimo posto la scorsa stagione. Questo incontro servirà come prova decisiva in vista dell'inizio del campionato, previsto per sabato 17 agosto contro il Parma al Tardini. Dopo la partita in Germania, la squadra avrà solo una settimana e alcuni allenamenti al Viola Park per finalizzare l'inserimento dei nuovi giocatori e affinare la difesa, con l'assenza di Ranieri, squalificato per la prima partita di campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport.