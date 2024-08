Adesso c’è il Friburgo, Palladino lascia a casa Nico. Occhi sugli altri argentini

Tra mercato e l'attesa per l'esordio di Parma c'è anche l'ultima amichevole per la Fiorentina. Oggi i viola voleranno in Germania, e difficilmente lo faranno anche Nico e Amrabat. La scelta di Palladino riguarda la tranquillità del gruppo, in più i due non si sono ancora allenati con la squadra da quando sono a Firenze. La sfida al Friburgo servirà a testare lo stato fisico degli ultimi arrivati, ovvero Quarta, Beltran e Colpani. L'attenzione andrà soprattutto agli argentini, con Quarta che a Grosseto era parso abbastanza indietro, ma vista la squalifica di Ranieri a Parma il chino dovrà stringere i denti. Fonte La Nazione