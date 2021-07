Addio turbolento alla Fiorentina: la versione dell’avvocato di Antognoni

Antognoni reclama alcuni bonus non pagati e i diritti per lo sfruttamento della sua immagine, attesa la replica della Fiorentina

Repubblica Firenze si concentra su Giancarlo Antognoni che il 22 luglio alle ore 18.14, ha fatto inviare dallo studio Galgano una mail alla Fiorentina. Primo punto: l’ex dirigente viola reclama i bonus degli ultimi due anni non pagati nonostante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto. Contratto che, fa notare l’avvocato Aragiusto, "è lo stesso di quattro anni fa e non ha subito nessun adeguamento economico a fronte di un aumento dell’impegno di Antognoni".

La questione più spinosa riguarda i diritti per lo sfruttamento esclusivo e intensivo dell'immagine. Una parte, questa, che secondo i legali di Antognoni "non può essere contenuta in un contratto sportivo, e che niente ha a che fare con il lavoro di Club manager e Technical manager", e quindi di fatto nulla.

In sostanza il contratto concede alla Fiorentina il diritto esclusivo di sfruttamento dell’immagine di Antognoni per qualsivoglia forma di utilizzo, senza però prevedere nessun compenso per l’ex dirigente. E proprio questo punto è oggetto dell’impugnazione del recesso da parte di Antognoni, che si è riservato anche la possibilità di messa in mora del club per i compensi maturati e per il recesso ingiurioso.