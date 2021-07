Antognoni spiega: “Causa alla Fiorentina? Falso. Alcuni giocatori sono con me”

Il dirigente avrebbe solo chiesto dei compensi che, a suo dire, gli spettavano. "Sono contro questa società. Alcuni giocatori mi hanno espresso solidarietà"

"Non ho fatto causa alla Fiorentina, questa è un’altra delle falsità messe in giro sul mio conto. Io non sono contro la Fiorentina, semmai sono contro questa società che mi ha abbandonato. Mi dispiace per i tifosi e per i giocatori. Alcuni di loro mi hanno anche espresso solidarietà. Per il resto vedremo cosa succederà". Queste le parole rilasciate oggi pomeriggio da Giancarlo Antognoni al sito de La Repubblica.