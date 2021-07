Baldini: “La Fiorentina ha finalmente un allenatore. Vlahovic resta”

Enzo Baldini, ha parlato della Fiorentina e delle possibilità della viola per la stagione alle porte.

Enzo Baldini, giornalista della Rai, attraverso un'intervista a TuttoMercatoWeb.com, ha parlato della Fiorentina e delle possibilità dei viola in questa stagione. Queste le sue parole: "La squadra è forte, sarà protagonista e stupirà anche fuori casa. Mi aspetto poche operazioni perché la Fiorentina è già forte così, credo arriveranno un regista e un esterno d'attacco. Italiano? Capisce di calcio, finalmente la Fiorentina ha un allenatore. Per due anni i viola non hanno avuto allenatori...".