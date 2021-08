Addio Pezzella? Il difensore conteso fra Cagliari e Torino

I due club cercano un difensore centrale e hanno Pezzella nel mirino

Il reparto arretrato della Fiorentina ha le fattezze di un vero e proprio cantiere aperto. Se sul fronte entrate si lavora al ritorno di Nastasic, su quello delle uscite continuano a spuntare i nomi di Milenkovic e Pezzella. Il serbo è promesso sposo del West Ham, per l'argentino, invece, il futuro è ancora tutto da scrivere. Come riporta Tuttosport questa mattina, quello del difensore è un nome caldo per il Torino. Ma anche il Cagliari è alla ricerca di un centrale e, se non dovesse arrivare Palomino, Capozucca valuta proprio Pezzella in seconda battuta.