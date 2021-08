Milenkovic-West Ham, trattativa ai dettagli. Ecco gli ultimi nodi da sciogliere

Sembra ormai scritto, e lontano da Firenze, il destino del difensore centrale

Secondo quanto riportato da TMW, presto potrebbe arrivare il via libera alla cessione di Nikola Milenkovic. Il giocatore aspetta un segnale prima di partire in direzione Londra per le visite mediche. La trattativa tra Fiorentina e West Ham è avviata e ben indirizzata sulla base di 16 milioni di euro più bonus. C'è ottimismo ma restano da limare gli ultimi dettagli che riguardano l'importo delle commissioni da riservare ad agenti ed intermediari coinvolti nell'operazione.