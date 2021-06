Addio Mendes, le chiavi del mercato viola in mano a Burdisso

La Fiorentina non si è piegata alle manovre del potente agente portoghese e sul mercato adesso imprime la svolta argentina con Burdisso

Di certo adesso c'è che non sarà più Jorge Mendes ad animare il mercato della Fiorentina, insieme al pacchetto di nomi della sua scuderia. Il potente manager portoghese - scrive La Nazione - esce completamente di scena dall’orizzonte delle trattative viola. Il nuovo mercato a tinte viola dovrà prendersi qualche giorno di tempo per ripartire, in attesa di scegliere il tecnico. Per almeno due settimane, il club viola aveva trattato con Mendes per i vari Sergio Oliveira, Corona e Guedes. L'ingresso di Burdisso in società diventa più che mai decisivo, in grado di spostare l'asse del mercato su latitudini sudamericane. Non a caso la Fiorentina ha ripreso a trattare con Nicolas Gonzalez (SCHEDA), ed è vicinissima a chiudere per l'esterno offensivo argentino, in forza allo Stoccarda.