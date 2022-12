Addio 2022: ritorno in Europa grazie al Franchi. Gioie, ma anche qualche nodo

Il Franchi ha avuto un ruolo importante nel ritorno in Europa

Redazione VN

Il Corriere Fiorentino ripercorre il 2022 della Fiorentina sottolineando l'importando di investire su Vincenzo Italiano. Il quotidiano ricorda che l'anno era iniziato male, con la sconfitta per 4-0 in casa del Torino, ma finito bene con la vittoria sulla Juventus per 2-0 e la susseguente qualificazione ai playoff di Conference League.

E poi ancora - si legge - i bellissimi successi in Coppa Italia su Atalanta e Napoli o, al contrario, i tonfi contro Udinese e Sampdoria che sul finale dello scorso campionato rischiavano di rovinare tutto.

Campo, ma non solo. Il 2022 (a parte il già citato caso Vlahovic) non ha fatto mancare i classici tormentoni. Basta pensare a Torreira, o alla (difficilissima) trattativa per il rinnovo dello stesso Italiano. Il resto, è storia (più) recente. La notte del 18 agosto contro il Twente (la prima in Europa dopo cinque anni), l’incredibile 3-4 con l’Inter (22 ottobre), fino alla sconfitta di San Siro contro il Milan con la quale la Fiorentina ha chiuso l’anno solare e che l’ha vista terminare il 2022 all’ottavo posto in serie A, alle spalle di Napoli, Milan, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Udinese. Un cammino fatto di 34 partite, 14 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, con 43 gol fatti, 46 subiti e 49 punti complessivi. Di questi, soltanto 19 sono stati raccolti nelle prime 15 giornate di questo campionato.

Eppure, le ultime settimane prima della sosta, hanno lasciato indicazioni positive: Biraghi e compagni infatti, prima dello stop in casa dei campioni d’Italia, venivano da cinque successi di fila tra campionato e Conference.

L’auspicio insomma, è che si possa ripartire da lì. Sfruttando un inizio di anno nuovo da giocare in casa. Monza, Sassuolo, Sampdoria. Il 2023 si aprirà con tre partite di fila in un Franchi che, con l’arrivo di Italiano, è tornato "fortino". Tanto che nello scorso campionato soltanto l’Inter (45 punti in 19 partite) ha fatto meglio dei viola che, tra le mura amiche, hanno raccolto 41 punti sui 62 totali.