Addii importanti, arrivi non all’altezza: il mercato parla chiaro

L'analisi del mercato della Fiorentina non può essere positiva. I giocatori non rendono come previsto. bisogna riflettere

Il Corriere Fiorentino analizza anche il mercato della Fiorentina. La squadra di Italiano ha perso giocatori ottimi come Vlahovic e Torreira, ma chi è arrivato per sostituirli non sta rendendo come richiesto. Terracciano ha superato Gollini, Mandragora migliora ma ancora non è abbastanza. Il caso Jovic ormai, è chiaro a tutti, inutile ripetersi. Su Dodò la società non è stata fortunata, visto il suo infortunio al polpaccio. mentre Barak sembra perdere terreno partita dopo partita. Il mercato parla chiaro, bisogna riflettere.