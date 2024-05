Ad Atene appuntamento con la storia. Italiano vuole concentrazione massima

Il prossimo impegno che attende la Fiorentina è la partita di Atene. Mercoledì i viola andranno in scena contro l’Olympiacos per provare a conquistarsi un trofeo storico. Inutile sottolineare che finora, per quanto il campionato contasse nella testa di giocatori e allenatore, una parte di loro era sempre indirizzata alla finale di Conference League. Adesso le energie saranno concentrate integralmente sulla trasferta del 29 maggio. Il tecnico Italiano vuole tutti al massimo della condizione, motivo per cui ha concesso spazio a molti titolari ieri sera, come Terracciano, Dodo, Milenkovic, Biraghi e soprattutto Bonaventura. Non brillante per forma fisica ha approfittato quindi dell'impegno di Cagliari per macinare minuti e per trovare un po' di brillantezza in più. Sicuramente una nota confortante per Italiano, in vista della finale. La tensione cresce, ecco perché già da oggi la formazione viola studierà nel profondo gli avversari greci così da oliare i meccanismi di gioco migliori per mettere in difficoltà la squadra di Mendilibar.