Ad Arthur si rinuncia difficilmente, ma Maxime Lopez scalpita

Il dubbio per la formazione di oggi è a centrocampo. Il mister infatti ha già dimostrato di rinunciare malvolentieri ad Arthur (sempre titolare tranne che con l’Atalanta) ma Maxime Lopez spinge e il brasiliano si sa, venendo da due anni tremendamente complicati sul piano fisico, va gestito con grande attenzione. Il ballottaggio è aperto, e una decisione sarà presa soltanto stamani. Stesso discorso per l’altro mediano, con Mandragora (in vantaggio) e Duncan in lotta per una maglia. Lo riporta il Corriere Fiorentino.