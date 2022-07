ACF sceglie la continuità. Rinnovati i contratti di Angeloni e Burdisso

Squadra che vince non si cambia. E la Fiorentina non ha nessuna intenzione di rivoluzionare i propri vertici societari. Ecco perché, come si legge stamani su La Nazione, il club di Viale Fanti avrebbe già provveduto a rinnovare i contratti del direttore tecnico Nicolas Burdisso e del responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni. Stesso discorso anche per Pradè, il cui proseguimento del contratto non è stato comunicato. La sostanza, però, è che la Fiorentina sceglie la strada della continuità -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A