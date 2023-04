Accuse al Presidente UEFA Ceferin: “Ha mentito sul curriculum”

Il Corriere dello Sport riporta oggi sulle sue pagine il caso che sta coinvolgendo il Presidente UEFA Aleksander Ceferin,finito nell'occhio del ciclone dopo la rielezione a numero uno del calcio continentale. Secondo le rivelazioni dell’emittente Nova24 Tv e del quotidiano Prava: "La carriera di Ceferin è costruita su una bugia" ed il curriculum del presidente non sarebbe veritiero. Sui siti UEFA e della Federcalcio slovena risulta pubblicato e si legge che Ceferin avrebbe avuto un ruolo nel CdA dell’Olimpia Lubiana dal 2006 al 2011, e proprio questa carica all’interno di una società, della durata di almeno un quinquennio, è uno dei requisiti richiesti per candidarsi alla presidenza della Federcalcio. Nova24 Tv ha effettuato una verifica di tutte le esperienze professionali citate da Ceferin nel curriculum e, stando alla documentazione inviata dall’Olimpija Lubiana relativa al periodo in questione (i verbali delle assemblee ), il suo nome non comparirebbe e questo incarico non risulterebbe. Se davvero fosse così, Ceferin non avrebbe potuto candidarsi per la presidenza e quindi non sarebbe stato eleggibile a presidente dell’Uefa.