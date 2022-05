“Abra-Cabral”, i gol degli attaccanti per strappare il pass europeo

I numeri 9 di Roma e Fiorentina a confronto. Chi sarà decisivo per la corsa all'Europa?

La situazione dei due attaccanti però, è abbastanza diversa. Abraham è arrivato a Roma per essere il leader di Mourinho, dimostrando tutte le sue capacità. Cabral invece, è arrivato 6 mesi dopo. Con un'eredità pesante lasciata da Vlahovic e una condizione fisica da rivedere. Il lavoro però c'è stato e adesso è arrivato il momento di raccogliere i frutti. L'inglese sa quello che deve fare, ha la completa fiducia di Mourinho. La Roma è stata spesso trascinata da lui e dai suoi gol. Il brasiliano invece, deve sfruttare queste occasioni per dimostrare a Italiano che il futuro della Fiorentina è in buone mani. I miglioramenti ci sono stati e chissà, forza il Franchi potrebbe assistere ad un gol di grande fattura come quello visto contro il Napoli. Insomma, l'Europa passerà dai gol di questi due numeri 9. Adesso le statistiche contano poco, l'importante è farsi trovare pronti.