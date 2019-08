Abbonamenti, si sogna quota 25.000. L’ultima volta oltre dieci anni fa

Pochi giorni e terminerà la prima fase di abbonamenti della Fiorentina 2019/20. Ad oggi, scrive La Nazione, sono già 16.000 le tessere staccate. L’arrivo di Commisso alla presidenza della Fiorentina ha rovesciato ogni tipo di prospettiva. E fino al 18 agosto, giorno del debutto stagionale della Fiorentina in Coppa Italia, Under 14, Under 30, Donne e Over 65 potranno beneficiare degli sconti che sono stati varati fin dallo scorso 26 giugno.

E’ ancora è presto per fare una previsione, ma il sogno è di andare ben oltre i 21 mila della passata stagione, arrivando davvero a toccare quota 25 mila. L’ultima volta accadde nel 2008/09, quando la Fiorentina era in Champions League. Nell’anno di Mario Gomez e in quello successivo invece fu toccata quota 23mila: anche in quelle stagioni c’erano Montella e Pradè.

