A Verona si può rivedere Sottil dopo 5 mesi

Riccardo Sottil punta il ritorno in campo: non si vede dal 17 settembre, poi il lungo infortunio con operazione e il rientro in gruppo negli ultimi allenamenti. Il reinserimento in squadra deve gioco forza essere graduale, ma La Nazione scrive che se la piega degli eventi lo permetterà, a Verona il figlio d'arte potrà riassaggiare il campo per qualche minuto nel finale, dopo 5 mesi da indisponibile.