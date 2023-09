A Udine torna Bonaventura: al potere l’uomo in più di Italiano

Prima le buone notizie. Bonaventura e Ikonè, come scrive La Repubblica, sono nella lista dei convocati per la sfida di questo pomeriggio ( ore 15) sul campo dell’Udinese. E il loro ritorno è un ottimo segnale: Jack è un punto fermo dello schieramento di Italiano, ha già messo a segno due reti in questo inizio stagione e la gara di giovedì scorso a Genk in Conference League ha messo in chiaro un’altra volta che senza il suo numero cinque, il tecnico viola perde molto in quantità e qualità. Bonaventura è il raccordo tra centrocampo e attacco, è abilissimo in fase di possesso e molto prezioso in fase di non possesso. Esperienza e tanta sostanza, della quale è difficile fare a meno. Tanto che Italiano, una volta recuperato, è pronto a rimpiazzare il suo trequartista dietro la punta nel 4- 2- 3- 1 che ha in mente per questo pomeriggio. L’altra buona notizia riguarda Ikonè, out di fatto dai convocati da inizio agosto quando dopo l’amichevole col Newcastle accusò una botta che lo ha messo ko per un mese e mezzo. Nelle ultime due settimane aveva alternato allenamenti in gruppo ad altri differenziati e personalizzati. Negli ultimi giorni, dopo aver saltato anche la trasferta di Conference, era comunque tornato a pieno regime insieme ai suoi compagni. Il ritorno nella lista dei convocati è un ottimo segnale per Italiano, che sul francese ha sempre puntato molto per imprevedibilità, rapidità, abilità nell’uno contro uno e dunque nel creare superiorità numerica con le sue giocate. Non dovrebbe partire tra i titolari con l’Udinese, anche perché occorrerà un po’ di tempo e alcuni spezzoni di gara, per riprendere il ritmo. Ma averlo a disposizione è giàun’ottima base di partenza. La nota dolente di questi giorni riguarda invece Nico Gonzalez. Il dolore “atroce” accusato a fine primo tempo della sfida col Genk gli impedisce di rientrare tra i convocati. L’argentino, che non ha ancora smaltito quella botta, è rimasto a Firenze con l’obiettivo di recuperare il prima possibile. Così Italiano deve rivedere di nuovo i suoi piani, specie in attacco. Nel tridente a supporto di Nzola, punta di riferimento, dovrebbero agire oltre a Bonaventura anche Kouamè e Brekalo come laterali offensivi. E poi? A centrocampo spazio ad Arthur e Mandragora, con una difesa che potrebbe rivedere dall’inizio Dodò a destra, Quarta e Ranieri centrali ( e dunque turno di riposo per Milenkovic) con Parisi a sinistra. Tra i pali il ritorno di Terracciano, scelto come portiere di campionato. Tra i tanti obiettivi della squadra di Italiano, tre sono assolutamente prioritari: ricercare la continuità in campionato dopo la bella vittoria con l’Atalanta, puntare alla solidità difensiva per aumentare fiducia e autostima e infine far sbloccare le punte di riferimento.