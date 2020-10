A tutto rap: Franck Ribery diventa il titolo di una canzone (dell’amico juventino)

In attesa del ritorno in campo, Il Corriere Fiorentino dedica un articolo al fan ‘speciale’ di Franck Ribery autore di ben due canzoni sul francese. Si tratta di Rico Mendossa, rapper torinese con origini siciliane. «Ribéry» prima e «Franck» adesso sono i due testi a lui dedicati. Da questi tributi è nata una bella amicizia, il fuoriclasse nel tempo libero si carica ascoltando anche quei pezzi. «Tutto è iniziato subito dopo l’uscita di Ribéry, primo estratto del disco Street Soccer in collaborazione con mio fratello Sean Poly — racconta Mendossa — Franck è sempre stato il mio idolo. Ho deciso di scrivere questo tributo, un mese dopo l’uscita lui l’ha sentito, ha condiviso la canzone sui suoi profili social e poi mi ha contattato».

A ispirare Rico è stata la storia del giocatore, partito dalla periferia fra tante difficoltà e diventato una stella del pallone. «Verso di lui ho una grande devozione, sia a livello sportivo che umano. La sua umiltà è un principio che solo chi arriva da certe situazioni può comprendere». Il loro primo incontro è stato a Monaco, ai tempi del Bayern, e in futuro ce ne saranno altri a Firenze. «Appena possibile verrò, Franck mi ha invitato. La sua maglia? Io sono juventino — dice col sorriso Mendossa — ma la prendo volentieri». Ribéry ha partecipato anche alla videoclip ufficiale della canzone Franck, ma la sua presenza non era certo scontata. «Non ama apparire in cose che non rispecchiano il suo lavoro, ha accettato di esserci per amicizia e per ricambiare l’affetto».