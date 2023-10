A Roma tornano Gonzalez e Bonaventura, i due fenomeni della Fiorentina

Lunedì sera in casa della Lazio nell'undici titolare gigliato torneranno sia Nico Gonzalez che Jack Bonaventura, ai quali Vincenzo Italiano in occasione della sfida di giovedì sera aveva concesso un turno di riposo. Solo panchina, infatti, per l'attaccante argentino, mentre l'ex Milan ed Atalanta non era stato neppure convocato. Come scrive La Nazione, però, a Roma saranno nuovamente assoluti protagonisti: "La gestione di Jack deve essere oculata e chiaramente all’Olimpico non si può fare a meno di lui. Come non si potrà rinunciare a Nico Gonzalez, un altro rimasto in panchina giovedì, sorridente e rilassato". Con loro rivedremo sul rettangolo verde dell'impianto capitolino Milenkovic, Arthur e Duncan.