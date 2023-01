A questa Fiorentina serve Mandragora: Italiano attende il suo Jolly

La Nazione si sofferma su Rolando Mandragora. L'ex Torino è tornato sabato tra i convocati, ma il problema muscolare non gli ha permesso di scendere in campo. Sono 20 i giorni d'assenza e Italiano ne risente. Il suo peso tattico infatti non è da sottovalutare, Nel 4-2-3-1 da una grossa mano in mazzo al campo e ora come ora sarebbe l'ideale per il centrocampo viola. La speranza e vederlo dal primo minuto il prima possibile.