A numeri non c’è partita, ma la Fiorentina ha le armi per insidiare l’Inter

Serviranno attenzione e determinazione, con la consapevolezza che ogni minima distrazione potrebbe costare carissima. Un’altra chiave di volta del match potrebbe stare sulle fasce. Da una parte Dodò contro Dimarco e non si va tanto lontano dal vero dicendo che oggi siano il miglior esterno destro e il miglior mancino del campionato. L’obiettivo, per il brasiliano, sarà costringere il diretto avversario a spingere il meno possibile. Magari, con la collaborazione di Colpani. Dall’altra parte invece si sfideranno Gosens e Dumfries e in questo caso il viola sembra aver qualcosa in più. Il problema, per la Fiorentina, sta nel centrocampo. Adli e Cataldi infatti avranno davanti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e nessuno in Italia arriva a quel livello. Per questo sarà fondamentale l’aiuto di Bove che, dalla sinistra, andrà spesso a fare la mezzala. A Kean (che duello a distanza con Martinez) invece, il compito di vedersela con De Vrij, Bisseck e Bastoni. Può sembrare una sfida impari, ma Moise ha la forza per impegnare (da solo) tutta la difesa dell’Inter e, comunque, avrà il supporto di Beltran. E poi chissà.