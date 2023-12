A Monza per il regalo di Natale, non commettendo gli errori del passato

Quando si parla di Fiorentina, è sempre meglio non fare troppo affidamento su calcoli, tabelle, previsioni o calendari. Questione di storia, e di tante, troppe brutte sorprese. Eppure, come scrive il Corriere Fiorentino, pur tenendo bene in testa le lezioni subite in passato (vedi Empoli, tanto per fare un esempio) il weekend alle porte potrebbe portare in dono sotto l’albero di Natale viola un bel pacco regalo. Tutto dipenderà dai viola. Alle porte infatti, c’è un turno di campionato teoricamente favorevole visto che, esclusi Biraghi e compagni, si sfideranno tutte le altre concorrenti per un posto in Europa. In programma, sabato, ci sono Bologna-Atalanta e, alle 20.45, Roma-Napoli. Due scontri diretti che la Fiorentina, dopo aver affrontato il Monza nell’anticipo serale di domani, potrà gustarsi comodamente seduta in poltrona.