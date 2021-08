A Montevarchi esaltano la prova delle Aquile: pari prestigioso con la Fiorentina

Solo un test estivo e molti titolari a riposo tra i Viola ma nella ripresa seconde linee anche in un Montevarchi tonico e convincente

All'interno dell'edizione aretina de La Nazione trova ampio spazio lo 0-0 di ieri in amichevole tra la Fiorentina ed il Montevarchi . Per le Aquile, guidate in panchina dal tecnico Roberto Malotti, senz'altro un risultato di prestigio se consideriamo che prenderanno parte (da neopromossa) al prossimo campionato di Serie C. Questo l'incipit dell'articolo:

Esce a testa alta dal "Franchi" dopo una prova tonica e convincente. Nell’amichevole con la Fiorentina, giocata in una mattinata dal caldo torrido e con un’umidità infernale, il nuovo Montevarchi contiene la Viola e conquista uno 0-0 di prestigio da mettere con legittima soddisfazione nell’album dei ricordi. Certo, nel secondo tempo, quando l’Aquila ha schierato per gradi una formazione composta quasi esclusivamente da "under", i gigliati hanno colpito tre legni e impegnato a più riprese l’attento Giusti, ma i valdarnesi non sono sembrati mai davvero in difficoltà. (...)