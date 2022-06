A Moena in cerca di occasioni: da Bianco-Krastev bis a Toci, l’ora dei baby

Appuntamento in ritiro per convincere Italiano

Bernardeschi, Chiesa, Hagi, Sottil, Vlahovic: sono tante le storie che partono da Moena e finiscono per dare lustro al settore giovanile della Fiorentina, che anche quest’anno, scrive La Nazione, garantirà nuove forze fresche per il ritiro estivo. Dopo l'infortunio alla spalla che lo ha colpito, il centrocampista Alessandro Bianco ha un'altra occasione di far breccia nelle considerazioni di Italiano. Anche Distefano, che in stagione ha esordito in Serie A. Ma come loro anche Krastev, già aggregato alla prima squadra lo scorso anno da mediano ma stavolta di ritorno nella sua originaria posizione di difensore centrale, e il capitano della Primavera Corradini e il bomber Toci, capocannoniere della squadra con 15 gol e di recente aggregato anche alla Nazionale maggiore dell’Albania.