A Milano avrebbe giocato Maxime Lopez. E a Firenze si sogna il “Torreira 2”

Addio a muscoli e fisicità, benvenuti palleggio e qualità. Caratteristiche care ad Arthur ed allo stesso Lopez, che per fisico e caratteristiche ricorda molto da vicino Torreira. Insomma, si è tornati al passato in tutto e per tutto.

Partiamo da un dato di fatto: la Fiorentina di un rinforzo in mezzo al campo aveva un estremo bisogno. L’arrivo di Maxime Lopez dal Sassuolo regala a Vincenzo Italiano un ventaglio di opzioni tattiche che verranno buone di partita in partita a seconda dell’avversario. L’assioma base è chiaro: Maxime è il perfetto vice Arthur, ma definirlo così è fin troppo riduttivo. Nel corso della stagione sarà molto di più, c’è chi è pronto a metterci la mano sul fuoco. Non che il regista brasiliano non sia centrale nel progetto tecnico di Italiano, anzi, ma i tanti impegni ravvicinati hanno già mostrato a San Siro che la scorsa stagione (totalmente persa causa infortuni) pesa eccome. Parliamoci chiaro, non fosse stato squalificato, a Milano avrebbe giocato l’ex Sassuolo davanti alla difesa. Anche lui si è inserito nel solco rinnovato del post Amrabat. Addio a muscoli e fisicità, benvenuti palleggio e qualità. Caratteristiche care ad Arthur ed allo stesso Lopez, che per fisico e caratteristiche ricorda molto da vicino Torreira. Insomma, si è tornati al passato in tutto e per tutto. Lo riporta la Nazione.