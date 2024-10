A Lecce i viola si affidano ai propri assi. Ed occhio a due possibili sorprese

La Repubblica analizza oggi la formazione che potrebbe schierare Palladino al Via del mare per Lecce-Fiorentina. Palladino può contare su quasi tutta la rosa a disposizione. Fuori i soliti noti ovvero Mandragora (che sta bruciando le tappe dopo l’operazione al ginocchio) ed il grande ex Pongracic. Logico, comunque, affidarsi a una formazione molto simile a quella capace di battere il Milan e, se dovesse essere confermata la corsia di sinistra Gosens- Bove, sarebbe addirittura identica. Anche se i maggiori dubbi sono in quella zona di campo. Biraghi ha lavorato bene durante la sosta mentre Gosens era in ritiro con la Nazionale tedesca, ed anche Sottil potrebbe rappresentare un’opzione maggiormente offensiva. Di sicuro tutto ruota intorno alla coppia d’assi Kean-Gudmundsson, chiamati a ripartire da dove hanno lasciato con le loro prestazioni. A destra ancora fiducia in Colpani. A centrocampo il motore tecnico non può che essere Adli, faro nel costruire gioco ed anche molto preciso davanti alla porta, caratteristica non attesa con questa continuità. Dietro la coppia Comuzzo- Ranieri sta mostrando di essere affidabile, mentre Dodò sta andando oltre tra accelerazioni, cross e rigori conquistati.