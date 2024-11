A gennaio la Fiorentina interverrà, ma senza fretta: serviranno le occasioni

Dopo l’assenza nelle ultime tre gare, è pronto a tornare titolare. Adli ha mostrato segnali di crescita e può aggiungere imprevedibilità e incisività, mentre Mandragora si conferma una risorsa utile in assenza di Richardson. Con questi elementi, la Fiorentina è pronta a continuare la sua corsa sia in campionato che in Conference League. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.