“A Empoli sarebbe un fallimento”: la tifoseria chiede di rimanere a Firenze

La Nazione riporta alcune dichiarazioni di Federico De Sinopoli, presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini, in merito alla questione stadio: si afferma che il problema degli stadi non è solo di Firenze e che gli impianti andrebbero svincolati dall'ottica della rappresentazione storica. E poi dove si va a giocare? "I tempi andranno rispettati: se dovessimo andare a Empoli dove comunque dovranno fare dei lavori sarebbe un fallimento. Noi come tifoseria organizzata abbiamo chiesto di rimanere a Firenze". Dove? Non è un problema dei cittadini, che tra l'altro sono anche elettori e questa faccenda, inutile negarlo, avrà un peso alle prossime elezioni.