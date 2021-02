A come America… e non solo: La Serie A si popola di proprietà straniere, i vantaggi

Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi trova spazio un approfondimento sulle proprietà straniere in Serie A, con riferimento all’ultimo passaggio dello Spezia, in procinto di essere rilevato da Alan Pace della Alk Capital. Perché gli imprenditori stranieri sono così attratti dal nostro calcio? L’Italia è attrattiva perché, banalmente, i costi di accesso sono inferiori alla Premier League, e poi per i margini di crescita superiori ad altre leghe: si scommette, in prospettiva, sull’incremento dei diritti tv esteri e sulle infrastrutture da rimodernare o costruire. A volte, con un eccesso di speranza, considerati i particolarismi del calcio italiano e la riottosità del sistema Paese. Rocco Commisso ne sa qualcosa…