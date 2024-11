A Cipro per chiudere la qualificazione. Serve una Fiorentina modello Conference

Torna il giovedì, e torna la Conference. La Fiorentina, come scrive il Corriere Dello Sport va a Cipro contro l'Apoel Nicosia per blindare la qualificazione alla fase successiva della competizione. Certo siamo solo alla terza giornata, ma dopo la trasferta di oggi la Fiorentina avrà due gare casalinghe di file, con 9 punti sulle spalle. Oltre a questo c'è da centrare l'ottava vittoria di fila. Per molti è un occasione per mettersi in mostra. Palladino cerca ancora la sua formazione da Conference, una vittoria garantirebbe un ulteriore step di maturità