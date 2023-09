A centrocampo stanno tutti bene, ma con l’Atalanta si riparte dai soliti noti

La Gazzetta dello Sport si concentra sul centrocampo della Fiorentina sottolineando come Vincenzo Italiano abbia tutti a disposizione. Escluso il giovane Amatucci (2004) fresco di esordio in A contro l’Inter infatti, non ci sono stati arrivederci dovuti agli impegni con le rispettive nazionali, si legge nel quotidiano. Allenamenti filati via tra recuperi (Barak) e consolidamento della condizione per i big (vedi Arthur o Bonaventura) “iper utilizzati” nelle prime cinque gare stagionali. Nel prossimo mini ciclo di partite, con sette appuntamenti fissati in poche settimane, la gestione sarà diversa. Gli insostituibili potranno essere sostituiti, avverranno rotazioni intelligenti e si proverà a rendere la soglia di condizione omogenea per tutti.