A centrocampo la prima rivoluzione. Unico certo? Mandragora

Tra due settimane il ritiro e la rivoluzione viola deve ancora cominciare. Il primo reparto a subire grande ritocchi, secondo La Repubblica, sarà sicuramente il centrocampo. A oggi Mandragora pare l’unica certezza in un reparto che ha visto la scadenza dei prestiti di Arthur e Maxime Lopez e che vede in stallo le trattative per i rinnovi di Bonaventura, Castrovilli e Duncan. Il nuovo allenatore ha bisogno di qualità e quantità. E anche di fantasia. Se è vero che la dirigenza è chiamata al colpo in attacco, altrettanto vero è che la mediana necessita di nuova linfa dopo i tre anni con Vincenzo Italiano e alcuni protagonisti che potrebbero cambiare aria e casacca.