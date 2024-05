A Cagliari per convincere Italiano: Barak vuole prendere il posto di Beltran

Se otto gol su 13 totali in maglia viola li ha segnati in Conference League, significa che Antonin Barak ha un rapporto speciale con la Coppa e siccome, ricordando l’ovvio, mercoledì 29 la Fiorentina vuole prendersi la Conference League, significa che il trequartista ceco può fare parecchio comodo. Subito o a partita in corso lo deciderà Italiano, in questi giorni che mancano alla sfida contro l’Olympiacos. Di sicuro cercherà di far cambiare idea a Italiano sfruttando la partita di Cagliari, dove per quanto detto sopra sulla squadra schierata col Napoli che potrebbe essere quella con l’Olympiacos (Nzola l’undicesimo che non dovrebbe essere titolare in Conference League, però l’angolano come minimo ha spostato la gerarchia tutta a favore di Belotti fino al possibile ballottaggio), ci s’immagina nell’undici di partenza e nel suo caso potrebbe essere non solo un modo per far risparmiare minuti a Beltran o Bonaventura. Perché l’argentino non è nel suo periodo migliore, idem il centrocampista marchigiano, anche per la convivenza forzata con una condizione fisica non ottimale da settimane: e sono tutti elementi che pesano parecchio nelle decisioni e nelle scelte di un allenatore per una partita secca, senza possibilità d’appello. Qual è Olympiacos-Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.