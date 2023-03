A 90′ dal punto più alto della gestione Commisso: i quarti mancano dal 2015

A oltre duemila chilometri da Firenze, la Fiorentina lotterà per centrare un traguardo che manca dal 2015, ovvero un quarto di finale di una competizione UEFA (allora c'erano Gomez e Salah, domati solo dal Siviglia futuro vincitore dell'Europa League). Il Corriere dello Sport scrive che sarebbe chiaramente il punto più alto della gestione Commisso, che farà il tifo dalla sua New York. La squadra viola può affiancare l'Inter e la Juventus (se passa col Friburgo stasera) tra le squadre in corsa su tre fronti in pieno marzo. Mica male. E il record di vittorie consecutive in Europa è ancora in piedi e segna sette, migliorabile ulteriormente stasera. Se Terracciano terrà la porta inviolata (è successo in 3 delle ultime 4, con la collaborazione di Sirigu a Cremona), sarà festa.