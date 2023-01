90 minuti, tre ruoli: ecco il “Jack” nel mazzo di Italiano

L'aspetto tattico che dimostra come Bonaventura sia al centro del gioco della Fiorentina. Italiano se lo tiene stretto

La Nazione, dopo aver parlato del rinnovo di Bonaventura, si è soffermata anche sull'aspetto tattico. Contro il Sassuolo infatti, il centrocampista viola ha ricoperto tre ruoli in 90': trequartista, mezz'ala e mediano. L'ex Milan si dimostra essere il cuore del gioco di Italiano che ormai non riesce a privarsi del suo approccio alle partite. Pura qualità, così Bonaventura si è preso in mano la Fiorentina.