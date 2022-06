90 giorni di fuoco fino al Mondiale: Fiorentina, calendario infernale (se passi)

Diamo per un attimo per scontato che la Fiorentina passerà il turno preliminare di agosto in Conference League, cosa questa che non è affatto una formalità e che andrà conquistata sul campo. Ma mettiamolo da parte. Ecco, in caso di accesso alla fase a gironi, il calendario dei viola, come quello di tutte le squadre impegnate nelle coppe europee, si farebbe incandescente da agosto a novembre. Lo nota La Nazione.