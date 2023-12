8mila euro per gli alluvionati: “La Fiesole insegna che insieme si fa tanto”

"La raccolta fatta per la coreografia per i 50 anni di Curva Fiesole ci ha permesso di effettuare un bonifico di 8mila euro alla Misericordia di Campi". La Nazione torna sul grande sforzo profuso dai tifosi organizzati della Fiorentina in risposta all'emergenza che ha colpito la Toscana ormai più di un mese fa; vengono riportate le parole del Provveditore della stessa Misericordia, Cristiano Biancalani, presente allo stadio nel giorno della raccolta, il 12 novembre scorso, prima di Fiorentina-Bologna, insieme a un gruppo di volontari: